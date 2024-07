Los capitanes se enfrentan por la gloria de la Copa Tucumán

El camino de Domínguez no ha sido fácil. "Al tiempo, Bacas abandonó el club y se fue a otro. Yo dejé de jugar. Un día, un vecino me llevó a jugar a San Juan, donde estuve tres años. Después fui a San Martín, donde estuve tres meses, pero no podía seguir porque no tenía para el boleto todos los días. Estuve un año sin jugar y me llamó el profesor Mario 'Polilla' Páez. Entrenaba a la sexta división del club Concepción y le dije que no podía jugar porque trabajaba en el limón; yo tenía 14 años. Me dijo: '¿a qué hora volvés?, yo te espero y te entreno solo'.