Recitales en vivo: propuestas que van del reggae al brit pop

Como no pueden faltar los tributos internacionales, la banda The Scientist repasará los mejores temas de Colplay desde las 22 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). Será un viaje al territorio de una de las referencias del pop-rock y brit pop más importantes de la última década, a cargo de Isaac Llovera (voz, guitarra acústica y piano), Alejandro Agüero Cortés (guitarra eléctrica y coros), Javier González Mena (bajo) y Charly Medina (batería). En esta oportunidad se presentará como telonera la cantante Pikula, quien forma parte del cuarteto vocal The Trumps.