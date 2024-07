Julio Cultural: una noche de clásicos tangos con músicos de varias edades

- La escuela articula con otras que no son de música. Me tocó a mí lleva un bandoneón a una escuela primaria y secundaria. En la secundaria no funcionó mucho, pero en los chicos desde los siete años sí, y vimos que había mucha convocatoria, y se sumaban. Ellos aprendían en 15 minutos semanales qué era el bandoneón, de qué se trataba, y comencé a notar que pedían más y seguían estando, pegaron buena onda con el tango. Creo que lo traen un poco la sangre, que de acuerdo a la latitud donde uno nace, hay cierto lenguaje incorporado sin saberlo quizá. Porque el tango les gustó mucho y se armó una orquesta en la que hay 10 bandoneones, y se mantienen, no hay recambio. Se siguen sumando y agregando.