In memoriam: adiós a María Angélica Pitté Ford de Landa

Entre otras cosas, realizó actividades, como la administración de edificios. Un día decidió involucrarse en política por intermedio de Fuerza Republicana. Y con el paso de los años se desempeñó como secretaria de la mujer, legisladora y convencional constituyente. “Si los nuevos tiempos requieren que se permita un presidente que no crea en ninguna de las grandes religiones, me opongo a ello, porque no hay nada más peligroso que un hombre sin fe y sin Dios”, dijo en los momentos de la reforma de la Carta Magna.