Kamala Harris suma apoyos, ataca a Trump y apuesta a los jóvenes

Harris, la favorita, ha sido respaldada no solo por Biden, sino también por el ex presidente Bill Clinton y su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, y sobre todo por la ex jefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Además, por gobernadores y potenciales contrincantes: Gretchen Whitmer (Michigan), Gavin Newsom (California), Wes Moore (Maryland), Andy Beshear (Kentucky) y J.B. Pritzker (Illinois). Y por buena parte de los congresistas demócratas, moderados o progresistas, como Alexandria Ocasio-Cortez.