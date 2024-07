Cartas de lectores: “¿Quiénes carajos se creen que son?”

Al desprevenido lector/a, le aclaro: al título de la presente carta no lo puse yo, sino un lector llamado Mauricio Ortín, en su carta “¿Quiénes carajo se creen que son?”, del 23/07. Si a primera vista el título le resulta violento y un tanto grosero como me resultó a mí, su contenido lo es mucho más, ya que la pregunta se la efectúa a dos jueces de la República Argentina que solicitaron informes a una Ministra de la Nación sobre la visita que realizaran diputados nacionales a ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última Dictadura militar. No fue ésta una visita de esposas, hijos, amigos o familiares de genocidas condenados; tampoco una de carácter humanitario para evaluar las condiciones carcelarias. Fue, lisa y llanamente, una provocación por parte de representantes de nuestra Democracia que -con palabras, con silencios y con sus acciones- hacen un nuevo intento de negacionismo institucional, solo medible con lo que habría sucedido en la Alemania post Segunda Guerra Mundial, si alguno de sus representantes hubiera visitado a un jerarca nazi encarcelado. La pregunta que yo me hago, Sr. Ortín (cayendo en la vulgaridad que algunos pusieron de moda en el mundo), es: ¿qué carajo esperan nuestros representantes para promulgar una Ley que condene y castigue al negacionismo sobre las dictaduras militares que durante cinco décadas del pasado Siglo XX arrasaron con nuestra Patria?