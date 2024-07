“Una pequeña obra teatral” hay en cada tema de Paula Klass

Paula creció en una casa donde el arte se respiraba con naturalidad (aparte de su padre, su madre Patricia Rodríguez es cantante). “Ahora que vivo lejos me doy cuenta del hogar en el que crecí. Tengo un amigo que me dice que ‘es de músicos inventar una canción o tener una a mano para cualquier situación cotidiana’. Mi papá hacía eso cuando éramos chicos. Inventaba canciones graciosas todo el tiempo, algunos son hits que todavía recordamos. Me despertaba de las siestas escuchándolos ensayar, estaba rodeada de libros, de chica ya me gustaba actuar con mi hermano, y más de grande me di cuenta que me gusta pintar. Creo que haber nacido en casa de artistas me hace pensar en que no podría vivir dedicándome a otra cosa, aunque siempre esté medio bastardeado en términos económicos”, resalta.