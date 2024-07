Problemas para River Plate: Valentín Gómez no superó la revisión médica

Todo parecía listo para que Valentín Gómez se convirtiera en el quinto refuerzo de River Plate en este mercado de pases. No obstante, una noticia de último momento complicó la transacción. El defensor de 19 años no pasó la revisión médica debido a un problema en una de sus rodillas, lo que llevó a City Group a desistir de la negociación. A la espera de un comunicado oficial de Vélez Sarsfield explicando la situación, el “millonario” no descarta seguir adelante con la operación, pero en términos menos costosos.