Caso Loan: el comisario Maciel aportó datos claves en la causa

Al hablar sobre otros dos de los imputados, Bernardino Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez, dos de las tres personas mayores de edad que fueron con Loan hasta el naranjal, dijo que en las horas posteriores a la desaparición “los notaba tartamudeando, decir las cosas entre dientes, la sudoración, la transpiración, la mirada al piso. Pero lo más llamativo fue un pequeño desmayo de ambos. Le digo eso porque me voy acordando de cosas que no me quiero olvidar y si me tengo que quedar acá hasta la hora que sea, me quedo”.