Darío Benedetto y una polémica frase sobre su salida: "Yo nunca me creí líder de Boca"

Por su parte, el delantero habló también sobre la llegada de Edinson Cavani y sobre si se consideraba un referente en el plantel. “Cuando Edi llega había dos puestos. Yo me sentía bien para competirle a los dos (a él y a Merentiel). Cuando juego el primero como titular fue con Tigre e hice un gol. Después jugué con Defensa y no volvió a jugar. Ahí la cabeza me hizo un click", sostuvo Benedetto, que dejó en claro su postura. “Yo nunca me creí líder de Boca. Líderes son Marcos (Rojo), Chiquito (Romero), ahora Edi (Cavani). Si me creí un referente”, agregó.