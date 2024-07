Turf: Dr. Legasov mostró su mejor versión en el clásico "109° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros"

Muy bien administrado por el jinete Héctor Suárez, el descendiente de Catcher In The Rye derrotó por seis cuerpos a la yegua Dulce Agua, que con una fuerte atropellada relegó al tercer lugar al favorito Remanente. “Le tenía mucha confianza y me gustaba para ganar, pero no me imaginaba que lo haga de forma tan contundente. Definió la carrera antes de ingresar la recta final”, contó César Assad, entrenador del defensor del stud “E.S.T. Piedra Grande”, que empleó 1’54”4/5 para recorrer los 1.800 metros.