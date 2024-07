Maratón Independencia: triunfaron en lo competitivo y en las ganas de superarse

Re-don-di-to fue el regreso de la Maratón Independencia. Ya el día previo, cuando los anotados en las dos distancias competitivas se acercaron a retirar sus kits de competencia, habían dado signos de que las duras condiciones climáticas no los iban a derrotar. Los que se sumaron al recorrido no competitivo de tres kilómetros, entrada la siesta tucumana, marcaron otro signo de que se extrañaba la prueba que en 2023 no se había disputado. La estimación es que más de 2.000 personas participaron: 1.200 en las distancias competitivas y unas 800 en el recorrido participativo.