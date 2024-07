Cartas de Lectores IV: festejos desmedidos

Me adhiero a la carta del Sr. Fernando Saade sobre lo que el escribió sobre la AMIA y racismo (19/07), ese canto repudiable que surgió de unos simpatizantes argentinos que el jugador Enzo Fernández lo ha vuelto a traer en escena, condenó cualquier tipo de estás actitudes que ya de vieron en estadios mexicanos, y varios países de Europa contra el brasileño Vinicius. No es posible que en pleno siglo XXI siga habiendo este tipo de reacciones y no sean condenadas. El Sr. Enzo Fernández debe disculparse con las víctimas de todo esto y ser sancionado por la liga inglesa. Leí en foros periodísticos que muchos apoyan a este Sr. Eso es apoyar a un mal ejemplo para los jóvenes como alguna vez dijeron del jugador Maradona, por qué, entonces, no repudiar a Messi, si es el capitán del equipo que también estaba en esa fiesta. No estoy de acuerdo con todo esto. Y si fuera Francia la que se ríe de este país, diría lo mismo. Yo solo digo no al racismo.