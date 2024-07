Cartas de Lectores III: calentamiento global

El mundo está preocupado por las consecuencias generadas por el calentamiento global, desde la mortandad de peces; los incendios forestales; los huracanes devastadores; los tsunamis; las invasiones de plagas a las ciudades debido a la deforestación de bosques y selvas para utilizarlas para la agricultura; o la construcción de countries y el avasallamiento del cemento sobre los espacios verdes; la falta de agua potable y la mala calidad del aire que respiramos. La contaminación ambiental provoca pandemias (covid19), el resurgimiento de enfermedades que creíamos superadas -la fiebre amarilla, el dengue, la tuberculosis, la sífilis, las neumonías y el cáncer de pulmón etc.- que están matando a millones de personas en el mundo. Algunos líderes de Europa están tomando medidas ante el inminente peligro que se avecina; los deshielos en los polos aumentarán los niveles de agua al mar; la desaparición de playas y costas, la afectación a ciudades costeras está latente. Me llamó la atención el viernes pasado sobre la tecnología de una empresa cordobesa para podar y cortar un ficus en la vereda de calle Raúl Colombres y Av. Juan B. Justo al 1.200 en tiempo récord; un hermoso árbol bien plantado, sin raíz que sobresalga en la vereda, con una sombra majestuosa que beneficiaba a todos los vecinos que a diario pasamos por allí y disfrutamos en verano de su frescura. Cuando nos enteramos de que el motivo de esta mutilación arbórea era para posibilitar la salida de vehículos de un garage en construcción en la mencionada esquina, nos llenó de tristeza a todos. Nos gustaría que en vez de alquilar tecnología para hacer daño y depredar los árboles, por qué no intervenimos en desarrollar en nuestras universidades drones para trasladar bombas de semillas y lograr en poco tiempo recuperar todas las especies de árboles que Tucumán tenía y supo ganar el prestigioso galardón de de “Jardín de la República”. Hay que plantar árboles para mejorar la calidad del aire y bajar la contaminación ambiental en la provincia; también con la sombra de millones de árboles se reduce la temperatura ambiente en varios grados; la fotosíntesis de las plantas elimina todas las partículas nocivas y baja la contaminación ambiental. Sugiero que debe ser prioritario plantar millones de árboles en la provincia; es necesaria una ley para garantizar el cumplimiento y el cuidado de los ejemplares y duras sanciones para los que destruyan estos maravillosos aliados de la raza humana. Los índices de enfermos y la sobresaturación de hospitales y clínicas no ocurrirían más, y serían incontables los dineros que se ahorrarían por tener ciudades limpias, solamente por plantar árboles.