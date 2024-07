Gastronomía y literatura

Algunos ejemplos

Saint Émilion (vino): «Muy bonito. El Cabernet Franc tiene espacio para expresarse y tiene mucho que decir. Iris. Coincidencia. Incienso. Cereza negra y zarza. Cera de velas. Una boca impresionantemente intensa de frutas del bosque crujientes y turgentes. Bien estructurado y considerable. Muy Côte de Pavie: oscuro y compacto en el fondo, esférico en boca y con mucha energía, más de la que solía tener. Los taninos granulosos indican una larga vida por delante. Un encantador retorno al terruño, con muchas viñas viejas. Puissant, yes, but sleek and stylish too - and highly expressive of the values of the grand vin». (sic)