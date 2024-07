Tras la declaración de Maciel, el caso Loan avanzará en silencio

¿Es un arrepentido en la causa? Sus abogados sintetizaron que no, porque -argumentaron- el comisario no habría cometido ningún delito, simplemente -sostiene la defensa- no lo dejaron investigar el caso. La figura del arrepentido, que está legislada en nuestro país desde 2016, le permite a un imputado acceder a una condena considerablemente más atenuada si le aporta a la Justicia información precisa que le permita -sobre todo- evitar la consumación de un delito, o bien dar con los responsables; pero también puede ser tenida en cuenta para otras situaciones.