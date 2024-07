Eliseo expande su imperio en la tercera parte de “El Encargado”

Polémica

En Argentina sorprendió la reaparición de Francella en los medios. El actor se mantuvo varios meses alejado de la prensa luego de sus declaraciones en favor del gobierno de Javier Milei. “Yo no pierdo las esperanzas”, fue la frase que dijo el 27 de marzo durante el pase de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en Radio Mitre. Esas cinco palabras le valieron críticas y se abrió una gran polémica, que lo obligó a mantenerse en las sombras. “Yo simplemente expresé algo. Tomé la decisión de no hablar más y opté por quedarme callado. El silencio me protege de este tipo de cosas. No dije nada malo, todo lo contrario. Yo no pertenezco a ningún partido político y lo único que le pido a Dios es que nos ilumine. Que nos vaya bien como argentinos. Ese es mi mayor anhelo”, dijo a La Nación esta semana, en respuesta a las críticas.