El municipio evalúa colocar bicisendas en la Mate de Luna

Acerca de las multas, el funcionario contabilizó unas 7.000 por mes, aunque no distinguió entre las de tránsito comunes -cruzar semáforos en rojo, pasar los límites de velocidad, no uso de casco- de las de obstrucción de los carriles exclusivos. “Aún así, vemos que la gente de a poco se va acostumbrando, sabiendo que hay que priorizar el servicio público de transporte en detrimento de un vehículo particular”, admitió. Y reflexionó: “La responsabilidad social, como funcionario, es decir cuál es la ciudad que queremos a futuro, estemos o no en función. Queremos dejar plasmado para que esto sea la continuidad de quien llegue con dos conceptos fundamentales: el de movilidad y el de accesibilidad”.