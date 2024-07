La helada afectará yemas, y mucha caña destinada a semilla deberá ir a molienda

Las heladas meteorológicas más importantes de este año en la zona del pedemonte y de la llanura de nuestra provincia, así como en áreas aledañas, se registraron en este mes. Sin embargo, el ciclo de heladas puede dividirse en tres períodos, que fueron haciéndose más fuertes con el paso del tiempo. A lo largo de estos períodos se sucedieron heladas suaves (entre 0° C y -2° C), moderadas (entre -2° C y -4° C) y severas (entre -4° C y -6° C). Así lo indica un informe de la sección Agrometereología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).