Montañistas denuncian discriminación en el parque Aconquija

Con respecto a los comentarios sobre los trámites para ingresar, explicó que se deben a la nueva ley de montañismo, que obliga a que los montañistas acrediten su idoneidad. “Para ingresar, deben hacer un pedido formal por nota y declarar su expertise. No se trata de discriminación, sino de cumplir con la ley, sobre todo por la seguridad de las personas. El espíritu no es el de cerrar el parque, ni evitar que se hagan actividades de montañismo, pero no podemos habilitar a que una persona suba a un lugar no habilitado si no tenemos conocimiento de su experiencia. Alguien tiene que dar el aval; y es lógico que haya algunos sitios a los que no se pueda acceder sin guía, por el cuidado del espacio arqueológico, como sucede en la Ciudacita. Al pedido del Club se le respondió formalmente con los requisitos y, al día de la fecha, no presentaron lo solicitado”.