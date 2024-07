Darío Benedetto habló sobre su salida de Boca: "Perdón si me equivoqué en algún momento"

“Es una mezcla de emociones. Se me vienen muchos recuerdos con estas camisetas y la verdad que uno muy emocionado de todo lo lindo que ha vivido en el club. Superó todo lo que me imaginé desde la llegada y estoy muy agradecido a la vida de haber podido cumplir el sueño de vestir esta camiseta”, dijo en una charla con el canal oficial del club. "Al principio me costaba, muchas críticas recibí en esos cinco partidos que me comía goles abajo del arco y la gente se ponía loca con razón. Al principio me costó mucho porque lo vivía más como hincha que como jugador, muchos me dicen en vendehumo. , pero yo soy enfermo de este club y toda la vida fui enferma de Boca", añadió.