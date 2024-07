Otro paso del Banco Central para cerrar la canilla de emisión

La comunicación oficial también definió que los bancos deberán rescindir todos los puts en su tenencia por lo que no podrán elegir qué contratos devolver y cuáles no. “Será condición para la rescisión de las opciones de liquidez diferidas (aquellas que solo se pueden ejercer el último mes antes del vencimiento del subyacente), rescindir en forma simultánea la totalidad de las opciones de liquidez no diferidas que posea dicha entidad”, quedó definido. De no mediar inconvenientes, la operatoria permitirá cerrar la semana con el problema de los puts casi resueltos con lo cual ya prácticamente no quedarían escollos para levantar el cepo cambiario más allá de reducir la brecha y que, tal como dijo el Presidente, la tasa de inflación converja con el ritmo devaluatorio “en torno a 0%”. A ese último objetivo apuntaría el nuevo esquema de intervención en el mercado del dólar financiero, aún cuando no queda claro cuáles serán los tiempos para alcanzar el objetivo final y, a la vez, cómo se despejará la desconfianza que genera no sólo la falta de reservas sino la mucho menor vocación de acumularlas.