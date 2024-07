Cartas de lectores: fútbol, ¿otra forma de división?

La verdad es que no hay explicación racional de lo que es este país pero sobre todo de esta sociedad. Un conocido periodista que tiene un sesgo de derecha ha lanzado frases contra Diego Maradona. Este sujeto hipócrita ha hablado mal de todo el mundo. Le dijo a Juan Sebastián Verón que era un traidor tras la derrota con Inglaterra en el Mundial 2002. Después se la agarraron con Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Lionel Messi y Ángel Di María cuando perdieron las finales del Mundial 2014 y de la Copa América de 2015 y de 2016. Ahora, porque la Selección ha ganado, aparecen diciendo que Messi es mejor que Maradona y antes era al revés. ¿Y si Messi no hubiera ganado nada con Argentina, qué sería hoy? Me pregunto por qué tanta maldad hacia Maradona. ¿Qué hizo tan aberrante? ¿Haber sido un tipo que jugó y nos representó en cuatro Mundiales (su actuación en 1986 jamás será igualada en cuanto a lo individual)? ¿Por qué humillar a un ídolo que ya no está? ¿Por qué seguir haciendo estas comparaciones inútiles? ¿Porque Maradona era de izquierda? ¿Porque simpatizó con los presidentes de izquierda? ¿Y qué dicen de cuando la izquierda lo atacó a Messi por una foto falsa con Macri en Qatar 22? No se puede crecer como sociedad con todo esto, y encima reírse del color de piel de los jugadores de Francia. Como hincha argentino me duele todo esto y como simpatizante del fútbol también. Lo que antes era un deporte me ha demostrado que la política también lo ha corrompido.