La racha "negra" que lleva 20 años y que en San Martín de Tucumán desean cortar cuanto antes

El defensor prefiere el estilo de fútbol de categorías superiores, ese que ya supo vivir. “Pude jugar de manera profesional en Deportes Rengo de la Segunda División de Chile. Sumé bastante rodaje con la ilusión de poder seguir haciéndolo aquí”, afirmó el admirador de Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero y, de épocas anteriores, del italiano Franco Baresi. “En el plantel liguista hay material para jugar en Primera, que alguien se la juegue realmente”, se entusiasmó el defensor. “El año pasado sentía que estaba en un gran nivel y me dijeron que no era primera opción porque no tenía experiencia. Me fui a préstamo, al igual que otros chicos, sumé muchos minutos a un nivel parejo, volví y ni siquiera me evaluaron. Así que seguimos con una mentalidad fuerte, tratando de sumar de donde me toca para poder conseguir lo que quiero: debutar en San Martín a nivel profesional. Creo que los deberes los estoy haciendo muy bien”, aseguró.