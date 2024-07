Cartas de lectores: Servicios públicos de salud

El paciente es un habitante de la zona rural de Simoca que vende los productos de su finca los sábados en la feria; mientras le realizo el examen preoperatorio le pregunto dónde es la cirugía: “en un sanatorio, doctor”. Insisto: ¿cuánto te cuesta? “Un millón doscientos pesos”. Y aunque sabía la respuesta, vuelvo a preguntar, ¿por qué no te operás en un hospital público? “Lo intenté cuatro veces y no pude; tengo que operarme y en otro sanatorio me cobraban un millón quinientos”, me dijo aliviado. El paciente me hablaba con resignación, casi con indiferencia; él sabe que la situación es así y sabe que yo no la ignoro. Hace cuatro años el diario tuvo la amabilidad de publicarme una carta similar. Desgraciadamente los servicios públicos de salud no están en la agenda ni del oficialismo ni de la oposición, tampoco en el resto de la sociedad. Esta experiencia se repite en el consultorio, una pena.