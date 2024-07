Cuestionamientos a las nuevas medidas económicas del gobierno de Javier Milei

“En un momento, el Gobierno intentó continuar con la reducción de la tasa de interés y se obsesionó con limpiar el balance del Banco Central. Para lograrlo, buscan un superávit fiscal mucho mayor al que poseen, trasladando la carga a la deuda del Tesoro. Siete meses después, el tipo de cambio empieza a desfasarse, el Banco Central, que inicialmente compró muchos dólares, vendió U$S 47 millones en junio y había comprado U$S 188 millones hasta antes del anuncio de nuevas medidas en julio. Lo más preocupante es que, al mejorar el balance del Banco Central, la deuda se ha transferido al Tesoro, por lo que la deuda total no ha disminuido, y los vencimientos son cada vez más concentrados”, explicó.