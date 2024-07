"Los libros dirán que La Scaloneta fue la mejor Selección Argentina de la historia"

La Generación Z había crecido sólo con decepciones futbolísticas. Independientemente de esto, la Selección supo hacerse de hinchas muy fieles. “Mi cariño por ella es muy particular. Honestamente, la amé desde que tengo memoria, desde el Mundial 2010 en el que tenía 7 años. Del Mundial 2014 recuerdo esa final que me dejó devastada: tenía 10 años. En esa época, ponía en WhatsApp estados con frases como 'en este país todo es horrible, ni siquiera podemos ganar una copa’", dice Ana Benito, estudiante de Psicología de 22 años. Y añade: "desde pequeña fui muy consciente de la penas con las que carga mí país y el corazón patrio se me quebró por primera vez de manera brutal cuando percibí que se nos iba la posibilidad de tener una alegría".