La Generación Z sueña con ser la única de la historia con cuatro títulos albicelestes al hilo

Más allá de la "magia negra" bastante mencionada en las redes sociales durante la época mundialista, también ocurrió un hecho que marcó un antes y después en las prácticas cabuleras de los argentinos: la derrota frente a Arabia Saudita en el debut. Claro, después de ese primer paso en falso, los fanáticos se preocuparon por no repetir lo realizado en ese partido o por mantener todo lo hecho en la primera victoria de la Argentina frente a México. "Al partido que perdimos lo había visto con mi mamá. Ella me dijo a modo de chiste que tal vez era la mufa y que en la segunda fecha iba a probar con no verlo. Se fue a dar una vuelta con los perros, ganamos y le dije que no vea más los partidos. Se perdió hasta la final", recuerda Nahuel Inga. ¿Se mantendrán las cábalas mundialistas? ¿O esta Copa América originará nuevos ritos?