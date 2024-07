El mundo del rugby habla de la “gira de la pesadilla” de Francia por Argentina

También aparecieron las opiniones. Por ejemplo, el ex integrante de “Les Bleus” Alexandre Dumoulin aclaró que no cree “un solo segundo que haya sido como dice la acusación”. “¿Quién puede creer que dos jugadores de 20 años, que vienen de festejar su primera convocatoria al XV de Francia, puedan hacer semejante cosa, sabiendo el contexto mediático y la exposición a la cual se enfrentan? ¡Apoyo total a Hugo y a Oscar que deben estar viviendo una pesadilla!”, afirmó. “Hasta que no se pruebe lo contrario”, los dos jóvenes son presuntamente inocentes”, publicó “La Nación”.