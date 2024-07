La arqueología y la historia se unen para develar el pasado

Ahora bien, ¿de qué trata exactamente la arqueología histórica? “Es un trabajo interdisciplinario, porque participan historiadores, arquitectos, geólogos, biólogos, museólogos... La clave es la cultura material. La línea divisoria, aunque no está netamente reglamentado en la academia, se estima que son los últimos 500 años -explica Weber-. Lo que define la arqueología histórica en relación con una arqueología tradicional es la posibilidad de acceder a los documentos escritos, y esa parte de la historia llega con la Conquista. En el caso de Ibatín hablamos de 1565. Por eso no es arqueología histórica la época precolombina; porque no hay documentos escritos”.