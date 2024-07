De no creer: seis tucumanos hicieron de todo para poder estar en todos los partidos de la Scaloneta

La asistencia fue perfecta. Atlanta, Nueva Jersey, Houston y Miami en dos ocasiones. Seis tucumanos estuvieron de un lado para el otro siguiendo a la Scaloneta en todas las ciudades y en cada partido de la Copa América. Si Argentina no ganaba la final ante Colombia, casi no les importaba porque ellos ya se sentían campeones.

Jorge Ghiringhelli y su hijo “Coco”; Juan Carlos Campos con su hijo Rodrigo, Salustiano Risso Patrón y Juan Pablo Cueto ganaron por goleada la experiencia de la Copa América.

Para planificar un viaje internacional como el que programaron, un grupo debe vibrar en una misma sintonía; una cualidad que no encontrábamos en los cuerpos técnicos anteriores pero si podemos ver en esta Selección de Lionel Scaloni.

“Somos gente muy divertida y con mucha energía, pilas y ganas”, describió Cueto. La descripción podría asemejarse al ritual ameno de comer caramelos antes de cada partido que realizan Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. De la cancha hacia afuera los jugadores transmiten buena energía, pero también hay argentinos con mucho carácter que logran el éxito cuando se lo proponen.

“Capitán”, apodo heredado de sus épocas de futbolista, pone en palabras los sentimientos que los amigos tienen en común. “El fútbol es una movilización muy grande. Pienso que en la vejez se debe tener una pasión para estar intrigado, despierto. Con el fútbol, siempre hay un partido, un nuevo jugador; hay motivos para que te mantengas vivo”, contó Cueto.

Las últimas horas de la Copa América no fueron muy distintas a las que habían pasado en las otras ciudades, pero debieron mantenerse más alertas que nunca. “Vinimos sin entradas. Las fuimos consiguiendo a medida que recorríamos la ciudad. Preguntándole a la gente, en los hoteles, en los grupos de reventa”, relató.

Hasta la hora de inicio de la final habían conseguido sólo cuatro boletos; un rendimiento para nada desalentador teniendo en cuenta que sólo dos de ellos se quedaban afuera. “Con la buena onda y la energía positiva que tenemos, por lo general siempre aparece todo”, afirmó el comerciante de 49 años, que se dedica a la venta de ropa y de accesorios deportivos.

Y todos vieron la final en el coqueto estadio. Eso sí; esta vez tuvieron que valerse de algo más: “Fe y mucha decisión”, dio las dos razones por las que los seis pudieron ingresar.

Sucede que quedaron envueltos entre los incidentes y disturbios. Como se dice en el barrio, “pechando fuerte”, miles de personas fueron ejemplo del refrán “a río revuelto ganancia de pescadores”, porque sacaron beneficio en medio de la confusión que se produjo en los ingresos.

Cueto sabe explicar lo que muestra el país organizador de una competencia de éste tipo. El Mundial de Brasil fue su primera experiencia y la comparó. “Acá nadie sabe nada de la Copa América; no les interesa el fútbol”, aseguró. “La organización fue mala, muy mala”, resaltó. “No están acostumbrados al fútbol. La gente podía llegar sin entradas hasta la puerta del estadio y eso desbordó la situación. La entrada la tienen que pedir tres veces antes de llegar, sino la gente ve la oportunidad y avanza”, agregó sobre lo que, para él, debería haberse implementado para evitar los desmanes.