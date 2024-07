¿Para qué hacerla fácil, si se la puede hacer complicada?

Compraventa de papeles

Ahora, ¿qué quiere decir la última medida? Cuando el Banco Central compra dólares, por ejemplo de los exportadores (cuidado: no debe verse como una carga para el sacrificado Central porque no está obligado a comprarlos sino que los exportadores están obligados a venderlos), los paga con pesos. Esa es la emisión que el Gobierno quiere contener ahora. ¿Cómo? Jugando con los tipos de cambio diferenciales. La presentación es sencilla, en la práctica no tanto. Dice el anuncio que el Banco comprará al valor oficial, emitirá dinero y luego venderá al Contado con Liquidación (CCL) parte de los dólares comprados retirando los pesos recién emitidos. Por caso, si compró U$S 100 a unos $ 900 luego venderá U$S 60 a $ 1.500. El BCRA acumulará U$S 40 y no habrá emisión.