España gritó campeón y se convirtió en el máximo ganador europeo

Suerte esquiva

“Es increíble, pero no se me da”. Esa fue la frase que usó en 2016 el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, luego de perder su tercera final consecutiva. La historia le tenía preparado lo mejor para después de los 30: ganó la copa América (2021), la Finalísisma (2021) y la Copa del Mundo (2022). ¿Podrá Harry Kane sacarse la espina de estas dos derrotas? Con 30 años, Kane es el goleador de su selección y, aunque no tuvo una gran Eurocopa, sigue siendo el referente. Gran parte de su carrera la jugó en el Totthenham, donde la suerte le fue esquiva y no pudo gritar campeón. En julio de 2023 firmó para Bayern Munich, histórico campeón alemán y, aunque aportó varios goles, al final de la temporada no pudo campeonar. Con su selección, la Euro se le negó dos veces y no se trata ya solo de un anhelo del capitán inglés, sino de todo su país, que anhela levantar esa copa por primera vez.