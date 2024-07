Polisfonía, un libro coral de la Fundación Cultura Analítica

Freud consideraba que el psicoanálisis era una práctica y no una ciencia, un método de tratamiento para afecciones nerviosas, y también un método de investigación (aunque no se esté del todo claro qué se entiende por investigación en este contexto) que está fundamentado en ciertos principios y vinculado con los saberes de la antropología, la lógica, la arqueología y la psicología. Por su parte Lacan lo consideraba una praxis del lenguaje habitada por el sujeto. En función a estas dos visiones, que no sé si son acertadas, si a mí, es decir, a un simple lego, a un lector que no es psicoanalista ni pertenece al mundo del psicoanálisis sino al del análisis del discurso y los estudios literarios, me preguntaran de qué se trata este libro, yo respondería, después de pensarlo desde un punto de vista crítico, que es un libro que tiene una serie de textos que se aproximan a la cuestión del lenguaje, sus transformaciones, sus límites y sus diferentes modos de figuración.