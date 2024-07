Lionel Messi, el fenómeno que inspira tatuajes, viajes y nombres

“Lo tuve cerca cinco minutos y pude saber que era humano”, desmitificó Leguina la esencia de su tatuaje. “Fui a Santiago del Estero. Estuve desde temprano en el vallado donde salen los jugadores del hotel y justo el colectivo frenó. En la parte de abajo, atrás, iba él. Me quedó justo de frente. Seis, siete minutos. Casi me desmayo, me saludaba, me miraba y lo miraba. Me desmayé llorando, prácticamente”, recordó sobre el amistoso de festejo que los campeones del mundo jugaron en Santiago del Estero. El campeón del mundo no solo está en esa pequeña porción de uno de sus hombros, también se lo tatuó en uno de sus brazos besando la Copa Jules Rimet, en compañía de Maradona y un escudo referido a San Martín.