Los Pumitas volvieron a vencer a Sudáfrica, e irán por el quinto puesto

En los primeros minutos del segundo tiempo, Sudáfrica recortó diferencias con un try del segunda línea Sibabalwe Mahashe, con conversión de Sefoor. Y durante 20 minutos, la diferencia fue de apenas un try convertido. Pero a pura defensa, a pura garra, Los Pumitas aguantaron, y a los 21', un try de Timoteo Silva contra el banderín derecho trajo tranquilidad para los dirigidos por Galindo, que ya tenían en cancha, en ese momento, al tucumano Tomás Medina, de gran ingreso. Esta vez, la conversión estuvo a cargo de Benjamín Elizalde, que no falló, como tampoco falló, minutos después, un penal para estirar la brecha.