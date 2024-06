Álvaro Galindo, head coach de Los Pumitas, eleva la vara de objetivos de cara al Mundial M20

De todas formas, Galindo aseguró que pesa todavía más las ganas de mejorar. “El antecedente juega no sólo por el hecho de querer ganar, sino de competir contra ellos. Hay que desafiarse y saber que hay cosas que podemos mejorar. Si hay aspectos que no salieron en el Championship y los mejoramos nos da la posibilidad de ganar. Claramente es un equipo que aprende; son jugadores que van creciendo y madurando. De mi lado me gustaría que la revancha esté ahí; en las cosas que no salieron bien y que se puedan lograr ahora”, manifestó.