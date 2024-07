El “chiquitapismo”, rodeado: Milei y su cruzada vs el factor emocional en el fútbol

Otra frase hecha, seguramente elaborada en la calle Viamonte y amplificada por el mundillo interesado, es que las SAD que podrían incorporarse serían de grupos extranjeros que vienen a “lavar dinero”. Es probable que eso ocurra pero, advertidas, las autoridades deberían extremar los controles para que eso no suceda. Por otra parte, hoy nada les impide a los actuales dirigentes hacer exactamente lo mismo, personajes que están amparados en su kiosko no sólo por la protección estatutaria de la AFA que no contempla que sus miembros sean Sociedades Anónimas, sino muchos de ellos por el mundo de la política. Vale recordar que, de momento, hay una cautelar de la Justicia Federal en vigencia que impide las SAD porque estatutariamente la AFA no las permite y por lo tanto, el club que las apruebe se arriesga a una desafiliación.