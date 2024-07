Cartas de lectores III: “Te guste o no, Perón cambió la política argentina”

En LA GACETA del 30/06, Sección Literaria, fue publicada una entrevista a la escritora Araceli Bellotta bajo el título “Te guste o no, Perón cambió la Política Argentina”. Al respecto opino lo que sigue a continuación. Araceli, miras con un solo ojo; tienes razón, Perón cambió la Política Argentina, pero el detalle es que lo hizo muy para mal. Lo llevó a cabo para que la Politica sirva de refugio y medio de vida de los políticos, generalizó la corrupción, destruyó y banalizó al Estado, hizo una constante del uso avieso de los pobres que ignoran todo lo que les circunda. Por tales razones, son más que unos cuántos a quienes no les gusta su extendida gestión. Para qué hablar de sus creaciones y medida: A) El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio “I.A.P.I.” B) El manejo del Banco Central con sus lingotes de oro en los pasillos. C) La nacionalización de los Ferrocarriles (en el año siguiente finalizaba la Concesión) que costó mucho dinero. D) Los Planes Quinquenales. E) La introducción del fascismo mussoliniano. Y muchas más “lindezas”. Ignorar o minimizar un hecho o proceso que es notoriamente nefasto, es la primera forma de perpetuarlo. A Perón con su laborismo, se le puede atribuir la incorporación -de forma consciente o no- a la vida social y política de una parte significativa de argentinos que hasta ese momento no eran tenidos en cuenta como parte de la sociedad, “no existían”, no tenían derechos políticos, asistenciales, de salud ni a un mínimo de instrucción (educación). También a instancia de su esposa María Eva Duarte, sancionó y promulgó la Ley que estableció el sufragio universal y la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Pero a la vez -y esto no fue intencional- “democratizó” la corrupción (se bajó a todos los niveles), aquella que consistía en tejemanejes, acuerdos espurios, etc., sólo concebido en los círculos superiores. También habla en su favor, la puesta en vigencia de instrumentos legales de protección social y de derechos del trabajador, que evitan su explotación (hoy, inconcebible); Perón sólo las puso en vigencia (nunca se aclara), esas leyes fueron pergeñadas por socialistas y otros políticos. Finalizada la 2da Guerra Mundial, al poco tiempo, prospectivistas extranjeros vaticinaron que Australia, Canadá y Argentina eran quienes iban a estar entre los pocos países sindicados como primeras potencias mundiales. No hace falta verificar la realidad. Escuchar lo que dice el músico Alejandro Lerner.