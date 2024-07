"Una pálida caricatura de Milei": Dura descripción de un dirigente peronista sobre Jaldo

Y dijo que el ajuste no es sólo nacional, sino también provincial. “Hay un total abandono del Estado nacional. Pero en Tucumán hay un grupo que ha logrado ganarse la simpatía del actual ministro y del gobernador y ha incrementado notablemente la cantidad de ayuda que recibe en detrimento de muchas otras organizaciones, entre ellas la que represento yo. Me remito a las pruebas: en el Boletín Oficial se ve cómo se ha ido incrementando la partida para algunas organizaciones, encabezando la del propio ministro. Y cómo se ha ido dejando de lado otras. Nosotros no recibimos por parte del gobierno nacional ni por parte del gobierno provincial. La organización que representa al ministro de Desarrollo Social ha quintuplicado los montos que recibe. Además, recibe el 80% de todo el presupuesto provincial. Y hay organizaciones que han recibido, o gente, beneficiarios que han recibido a través de ese ítem, una sola vez en lo que va del año”, disparó Romano.