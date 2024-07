Árbitros de fútbol y la cuestión de género

Según un estudio publicado en 2019 por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en el mundo había un poco más de 80.000 árbitras, lo que representaba un 10% del total, considerando a hombres y mujeres. En cinco años las cifras han mejorado para el sector, pero no se está notando demasiada presencia de juezas principales, sino de asistentas. Hay un hecho que no se puede soslayar: Europa, principal proveedora de referís femeninas, no las incluyó en la Euro 2024, lo que produjo malestar y una explicación de la UEFA: “no hay mucho para elegir”. Esto se da luego de que en el Mundial de Qatar 2022 sí se las había incluido.