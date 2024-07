Juan Carlos recuperó su icónico carrito y volverá a vender algodón de azúcar

El trabajador, visiblemente emocionado, expresó su gratitud y agradeció a los vecinos por el apoyo en estos años. Es que el esfuerzo colectivo por la devolución del carrito incluyó la recolección de más de 10.000 firmas, un gesto que el emprendedor no olvida. “Mi agradecimiento total a todas las personas que me apoyaron. A pesar de vender en otro lugar, me reconocen por el carrito. Más de la mitad de las ventas diarias es por la gente que ya me conoce. Estoy agradecido con todos los vecinos de corazón”, señaló conmovido.