Sole Macchi presenta "Mentime que me gusta" en Tucumán

- La gente dice que soy “la única famosa que contesta los mensajes”. No me considero famosa, sí reconocida, pero contesto todos los mensajes; de temas graciosos y también de historias reflexivas. Tengo mucha interacción; algunos me critican que subo muchas historias por día. Pero es lo que me gusta, siempre fui igual, mi vida no cambió, me encanta hacer lo que hago; soy cercana, no me creo nada. Lo que ves es lo que es, no hay nada raro. Y en los shows en vivo, mucho más, siempre salgo a saludar, a agradecer y a sacarme fotos.