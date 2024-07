Preocupación de productores por el impacto de las heladas en los cultivos de frutillas en Tucumán

Heladas y el precio de la frutilla

Según indicaron en el sector, "el precio de mercado de la frutilla probablemente se elevará debido a la helada". En la actividad explicaron que "la disminución en la cosecha afectará a muchos productores locales, mientras que aquellos que no sufrieron daños podrían beneficiarse con precios más altos en el mercado central. Como resultado, es probable que el precio para el consumidor final aumente drásticamente. Las heladas provocan una significativa reducción en los rendimientos y la cosecha, ya que las plantas no están adaptadas para resistir temperaturas tan bajas y las medidas de protección como las mantas térmicas no fueron suficientes".