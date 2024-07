Los 10 mandamientos de la seguridad en las redes sociales

9- Cuentas en desuso

Cerrar aquellas cuentas que ya no se utilicen, recomiendan los expertos. Con el paso de los años, algunas plataformas van quedando obsoletas y dejan de utilizarse. Las cuentas que se hayan creado pueden representar un eslabón muy débil en lo que refiere a la seguridad en Internet. Por un lado, porque seguramente las contraseñas sean débiles y por otro, porque es posible que estas plataformas no cuenten con una política de protección de datos eficientes y segura. Los ciberdelincuentes podrían utilizar la huella digital en ella. Por ejemplo, usar información sensible como fecha de nacimiento, lugares de trabajo, de estudio o de vivienda, entre otros, para armar un perfil falso que se utilice en una estafa u otro tipo de engaño, usurpando la identidad de algún usuario.