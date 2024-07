Denuncian múltiples robos en San Pedro de Colalao

Juri dijo que uno de los principales obstáculos que hay al investigar estos casos es el tiempo que pasa entre el hecho en sí y el momento en que se hace la denuncia. “Las denuncias son de vecinos que quizás hace un mes no visitaban sus casas entonces se enteraron mucho después que les habían robado. No es lo mismo intervenir de un día para el otro que 30 días después, sobre todo porque hay un modus operandi -donde la policía podría intervenir- que son las ventas a través de las redes sociales. Si nos alertan apenas les robaron podemos hacer un seguimiento a distancia y es probable que alguien la ofrezca, pero si ofrecieron los bienes robados durante los 20 días que la familia afectada no fue y no se enteró del robo, disminuye la posibilidad de encontrar los objetos ofertados”, indicó. “Con esto no quiero decir que es culpa de los damnificados, ellos son víctimas de todo esto, pero siempre apelo a una conexión interdisciplinaria entre el vecino, la comuna y la policía para llegar al denominador común, que es la seguridad vecinal”, agregó.