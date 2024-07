La CGT no acudirá a la Justicia por Ganancias y le pedirá una audiencia al Gobierno de Milei

La decisión de no presentarse en la Justicia como CGT se basó en el informe técnico elaborado por abogados cegetistas como Hugo Antonio Moyano y Marta Pujadas, que participaron esta tarde del encuentro en UPCN. La conclusión de los expertos, según trascendió, es que la CGT como tal no tiene legitimidad para actuar ante la Justicia porque no cubre universalmente el reclamo colectivo, consignó Infobae.