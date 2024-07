Cierre de Registros Automotores: la cámara respondió a la medida del gobierno de Milei

“Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Justicia (nacional) no actualiza los emolumentos de los Registros Automotores en todo el país. Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12.000 puestos de empleo privado que trabajan en los registros. El costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del registro, quienes deben cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional, luz y alquileres. Porque los registros son estatales, pero de administración privada. Es decir, los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos. En este sentido, el registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, agregó Aaerpa en un comunicado.