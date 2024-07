Caso Loan: “El abogado nos amenazó”, denunció la hija de Laudelina

Una casa y una moto

“Codazzi nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. Eso nos dijo el abogado. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presas a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver”, aseguró Macarena, y subrayó que desde la detención de Laudelina Codazzi desapareció. Más allá de sus dichos, la Justicia Federal mantiene el secreto de sumario y fuentes del caso indicaron que, cuando fue a declarar, la joven no dio precisiones que ayuden a esclarecer el caso.