Llamado a la unidad y reflexión sobre la crisis

Por un lado el arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Catedral metropolitana, habló del esfuerzo enorme de la sociedad y pidió que los intereses mezquinos en la lucha por el poder “con conductas reprochables que sólo demuestran que a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie. No hipotequemos el futuro”. El religioso destacó que las cosas que se hicieron mal en el pasado dieron como resultado que en la Argentina seis de cada 10 chicos son pobres; “niños con hambre revolviendo basura, chicos no escolarizados, o con una instrucción demasiado básica, no pudiendo leer de corrido o interpretar un texto”, detalló. Dijo que la prestación de educación básica por parte del Estado tiene que ser el primer objetivo de un plan de desarrollo.